Кабмин хочет завезти из Беларуси 50 тыс. тонн сахара

Правительство Украины на сегодняшний день сформировало делегацию для проведения переговоров по организации закупки 50 тыс. тонн сахара в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В состав делегации, отметил собеседник агентства, вошли представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей.

Переговоры планируется начать уже на следующей недели.

«Переговоры планируется начать уже во вторник», - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что закупка сахара может быть организована как через Госкомрезерв, так и напрямую между участниками рынка. «Все зависит от того, как удастся договориться», - отметил источник.

Справка УНИАН. По данным Министерства экономики Беларуси, в начале августа розничные цены на сахар-песок весовой в республике составляли: 2080 руб./1 кг (0,73 долл.), на расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 килограмму – 2270 руб./1 кг (0,79 долл.).