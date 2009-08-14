Прогноз погоды на субботу
13:21, 14 августа 2009Общество
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В Киеве - 21-23°
Завтра лишь в южной части Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 10-15°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
15-17 августа в южной части Украины, восточных областях, в Днепропетровской и Кировоградской областях прогнозируется чрезвычайно высокая (5-го класса) пожарная опасность.
В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
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