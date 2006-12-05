Журналистка Людмила Башкирова даст пресс-конференцию

6 декабря 2006 г., в 11.00, в пресс-центре "УРА-информ" (Шовковична, 3,оф.2) состоится Интернет-пресс-конференция журналистки Людмилы Башкировой, члена Союза журналистов Украины относительно преследования ее за профессиональную деятельность.

Свои вопросы Людмиле Башкировой Вы можете поставить на сайте: www.ura-inform.com

Аккредитация и дополнительная информация по телефонам: 253-79-04,

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