Журналистка Людмила Башкирова даст пресс-конференцию

17:19, 05 декабря 2006
Общество
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6 декабря  2006 г., в 11.00, в пресс-центре "УРА-информ" (Шовковична, 3,оф.2) состоится  Интернет-пресс-конференция  журналистки Людмилы  Башкировой,  члена Союза журналистов Украины относительно  преследования ее  за профессиональную деятельность.

Свои вопросы Людмиле Башкировой Вы можете поставить на  сайте: www.ura-inform.com

Аккредитация и дополнительная информация по телефонам: 253-79-04,

8-50-348-02-44

 

 

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