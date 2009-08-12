Сегодня вы рискуете купить нитратный арбуз
Большая часть сортов еще не созрела
Большая часть сортов арбузов и дынь дозревают в конце августа, а в настоящее время есть большой риск купить нитратный арбуз
Как утверждают «Факты», фрукты, выращенные на нитратах, в холодильнике долго не лежат - через день-два начинают гнить, покрываться слизью.
Спелый и сочный арбуз, как правило, тяжелее, чем такой же по размеру, но недозревший. Выбирать лучше плоды среднего размера - слишком большими они могут быть от химии. Сухой хвостик - признак спелости. Если постучать по арбузу ладонью - звук должен быть звонкий, глубокий, как у барабана. Шкурка должна быть яркой и блестящей, полоски - контрастными.
А вот плод зрелой дыни должен быть мягким, хвостик - сухим, а верхушка продавливаться пальцем.