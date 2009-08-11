Национальный банк Украины (НБУ) намерен содействовать удержанию инфляции в 2009 году на уровне не более 13% (декабрь к декабрю).

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Кроме того, в документе указывается, что Нацбанк намерен обеспечивать темпы роста монетарной базы в 2009 году в рамках показателей, утвержденных Основами денежно-кредитной политики на 2009 год (темп роста монетарной базы – 106% - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

По отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%. С начала года инфляция составила 8,5%.

Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).