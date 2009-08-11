Облсовет хочет продать свой пансионат

Харьковский областной совет объявил повторный конкурс по продаже целостного имущественного комплекса пансионата «Счастливцево», снизив его начальную стоимость на 20% - до 3 976 089,29 грн. (с учетом НДС).

Об этом говорится в сообщении облсовета, которым располагает УНИАН.

В состав целостного имущественного комплекса входят 20 объектов, в том числе столовая, медпункт, душевая, 3 склада, 2 гаража, 5 корпусов (один из них административный), летний кинотеатр, насосная, электродизельная, мастерская и другие.

Как сказано в сообщении, условием продажи является сохранение рабочих мест, а также основного профиля деятельности (организация отдыха) в течение 5 лет. В пансионате постоянно работают 8 чел., в сезон - еще 18. Также новому собственнику запрещается перепродавать объект до выплаты полной его стоимости. Кроме того, покупателю (кроме непосредственно стоимости объекта) придется заплатить еще 18 тыс. грн. за оценку пансионата и 4,9 тыс. грн. - за изготовление технической документации на него.

Конкурс предполагается провести через 7 недель.

Справка УНИАН. Пансионат «Счастливцево» находится в одноименном селе Генического района Херсонской области. Он является действующей здравницей. Площадь земельного участка составляет 2,87 га. Первый конкурс по продаже признан несостоявшимся.