Налоговики Киева изъяли почти 700 кг арбузов сомнительного качества

Сотрудники налоговой милиции Святошинского района г. Киева во время проведения профилактических мероприятий по отработке субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются розничной торговлей на территории района, установили нарушения при реализации бахчевых культур (арбузов).

Об этом УНИАН сообщили в ГНА в г. Киеве.

Так, уроженец Азербайджана, в то же время частный предприниматель Святошинского района, занимался реализацией арбузов, привезенных в Киев из Херсона. Во время проверки выяснилось, что у предпринимателя отсутствуют какие-либо разрешительные документы на торговлю, а на саму продукцию – сертификаты соответствия.

В результате проведенной проверки изъята продукция общим весом 677 кг. Налоговая милиция отрабатывает каналы поставок херсонских арбузов в Киев. Дело в отношении владельца - реализатора товара передано в суд согласно ст. 164 КоАПП.

Таким образом налоговики приостановили незаконную реализацию арбузов сомнительного качества, которые могли нанести вред здоровью граждан.