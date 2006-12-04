Правительство согласилось, чтобы США проплатили борьбу с коррупцией в Украине

Украина и США подписали Соглашение между правительством Украины и корпорацией «Вызов тысячелетия» о стратегической задаче по выполнению программы снижения уровня коррупции в государственном секторе Украины, в которой идет речь об открытии Пороговой программы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал министр экономики Украины Владимир МАКУХА, с американской – представитель Агентства США по международному развитию, исполнительный директор корпорации Дж.ДАНИЛОВИЧ.

Совет директоров Корпорации “Вызов тысячелетия” утвердил решение о выделении Украине 44,955 млн. дол. в рамках “Пороговой программы” помощи, которая предусматривает финансирование проектов, направленных на борьбу с коррупцией в Украине.