В картинной галерее произошло масштабное ограбление
18:16, 14 апреля 2006Общество
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Похитили произведения Шишко, Глущенко, Яблонской, Пламеницкого, Григорьевой
В ночь на 13 апреля в Яготине Киевской области в картинной галерее произошло масштабное ограбление.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.
Как отмечают правоохранители, злоумышленники, связав охранника, похитили произведения Шишко, Глущенко, Яблонской, Пламеницкого, Григорьевой.
Всего похищены 33 картины.
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