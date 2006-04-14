В ночь на 13 апреля в Яготине Киевской области в картинной галерее произошло масштабное ограбление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Как отмечают правоохранители, злоумышленники, связав охранника, похитили произведения Шишко, Глущенко, Яблонской, Пламеницкого, Григорьевой.

Всего похищены 33 картины.