Украина лидирует в Европе по темпам распространения Вич-инфекции

Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Этот день отмечают с 1988 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Жертвами заболевания стали уже 25 миллионов человек. Около 40 миллионов заражены ВИЧ.

Украина среди стран Европы и Центральной Азии остается одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

Как сообщал УНИАН, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и Всемирной организации здравоохранения, на Россию и Украину приходится 90% всех случаев ВИЧ-инфекций в Восточной Европе и Центральной Азии.

С 2000 года ежегодное количество установленных диагнозов ВИЧ в Украине удвоилось. В частности, в 2005 году было зарегистрировано 13 тысяч 786 новых случаев. По данным Министерства здравоохранения Украины, общее количество ВИЧ-положительных в нашей стране составляет 97 тысяч человек. Поскольку в эту цифру включены лишь те из инфицированных, которые прошли тестирование в государственных медицинских заведениях, настоящее количество людей, живущих с ВИЧ, больше и, по оценкам специалистов, колеблется в пределах 250-680 тысяч человек по состоянию на конец 2005 года.

По данным Минздрава Украины, более 45% новых ВИЧ-инфекций, зарегистрированных в первой половине 2006 года, пришлось на потребителей инъекционных наркотических препаратов. Количество ВИЧ-инфицированных среди наркоманов колеблется с 10% в Сумах до 66% в Николаеве. Как показали результаты ежегодного эпидемнадзора, в Киеве 49% потребителей инъекционных наркотиков и 8% работниц секс-бизнеса инфицированы ВИЧ. В других городах распространенность ВИЧ среди вовлеченных в сферу секс-услуг значительно выше: ВИЧ-инфицированной оказалась каждая четвертая (25-29%) работница секс-бизнеса в Полтаве, Одессе, Луцке и Донецке и каждая третья (32%) – в Николаеве.

По данным Украинского центра СПИДа, из 8058 новых случаев ВИЧ-инфекций, зарегистрированных в первой половине 2006 года, 41% составили женщины, большинство из которых были на пике репродуктивного возраста.

Кроме того, распространенность ВИЧ среди беременных женщин в Украине является одной из самых высоких в Европе: этот показатель составил 0,31% общего количества беременных в середине 2006 года, по сравнению с 0,002% в 1995 году. Больше всего ВИЧ-инфицированных среди беременных в Черниговской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях (более 0,8%). Согласно информации Минздрава Украины, за первое полугодие 2006 года в Украине ВИЧ-инфицированные женщины родили 1320 детей.