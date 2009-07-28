Каждый жилой дом должен иметь накопительный счет

Председатель Шевченковского района Киева Виктор ПИЛИПИШИН предлагает ввести накопительный счет для каждого жилого дома столицы, который будет формироваться из определенной части средств от уплаты жильцами за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковской районной госадминистрации в Киеве.

В.ПИЛИПИШИН выразил убеждение, что сегодня в ЖКХ действительно следует ввести тарифы, которые бы отвечали рыночным требованиям. Но для этого необходимо повысить и уровень благосостояния самих киевлян, и гарантировать, что деньги от оплаты за ЖКУ пойдут на ремонт их домов или обустройство детских площадок, а не “наполнение карманов чиновников”.

“Для каждого дома, например, нужно ввести накопительный счет, на который бы отчислялся определенный процент от квартплаты на его ремонт. Это позволит регулярно осуществлять ремонт и не запускать его до критического состояния”, - считает председатель Шевченковского района.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, вместе с повышением тарифов следует каждый дом в столице оборудовать счетчиками на электроэнергию и водоснабжение. Это бы позволило жителям экономить тепло и воду, а также контролировать их потребление. Он также утверждает, что в прошлом году за счет бюджетных средств для Киева было закуплено 1,5 тыс. таких счетчиков, однако почему они до сих пор не установлены неизвестно. Министерство ЖКХ уже обратилось по этому поводу к прокуратуре города с просьбой разобраться в действиях городской власти.

“Результаты общественных слушаний, которые были проведены в Шевченковском районе и касались новых цен на коммунальные услуги, свидетельствуют, что киевляне вместе с ростом тарифов хотят видеть и соответствующее качество услуг”, - отмечает районный председатель.

В.ПИЛИПИШИН убежден, что отказом платить за коммунальные услуги киевляне демонстрируют недоверие и неуважение к действующему городскому руководству, которое своими бюджетными махинациями загнало ЖКХ в финансовую яму.