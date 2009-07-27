Минэкономики поставило точку в споре вокруг строительства дамбы

Министерство экономики Украины признало действительными результаты проведенного государственным предприятием «Дельта-лоцман» тендера на строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море», которые оспаривали проигравшие в нем участники.

Как сообщили УНИАН в Минэкономики, соответствующий приказ №715 от 13 июля «О решении относительно жалобы ООО «Виадукт»» подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Правительство Украины продолжает уделять внимание вопросам реализации проекта возобновления «Дунай – Черное море», - сообщил вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Григорий НЕМЫРЯ. – С этой целью, еще в апреле 2008 года был создан Межведомственный координационный совет по вопросам реализации Конвенция Эспоо, который я возглавил, чтобы лично контролировать и координировать деятельность причастных к проекту органов исполнительной власти».

В подтверждение слов Г.НЕМЫРИ заместитель министра транспорта и связи Украины Михаил ЧУБАЙ отметил, что строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море», которое после окончания тендерных процедур начала компания «Дельта-лоцман», - это важный шаг в обустройстве канала и начале его транспортной эксплуатации.

«Канал «Дунай - Черное море» в перспективе позволит на 10-12% увеличить грузооборот торгового судоходства через Украину. А дамба – это конкретный шаг в обустройстве канала, хотя и не последний. Очень важно, что возобновлены работы после достаточно длительного перерыва – это заслуга и самого «Дельта-лоцман», и Минэкономики. Ну и, конечно же, без усилий нынешнего руководителя «Дельта-лоцман» Александра ГОЛОДНИЦКОГО ничего бы не получилось», - подчеркнул М.ЧУБАЙ.

Тендер по отбору подрядчика на строительство дамбы ГП «Дельта-лоцман» объявило в апреле этого года. Тендерные предложения подали десять компаний, но к торгам были допущены только две (ООО «Спецдорстройтехника» и ЧП «Азовмех»), так как остальные участники не соответствовали квалификационным и прочим требованиям заказчика и иным положениям тендерной документации. 12 июня был объявлен победитель тендера – «Спецдорстройтехника», после чего строительные компании ООО «Виадукт», ООО «Евролюкс-С» и ЧП «Азовмех» направили Минэкономики жалобы с требованием пересмотреть результаты тендера и отменить их.

Эксперт по тендерам, главный редактор информационного бюллетеня «Редукцион» Владислав ЗУБАРЬ так прокомментировал ситуацию: «Заказчик (ГП «Дельта-лоцман» - УНИАН) обязан был отклонить тендерное предложение Участника (ООО «Виадукт» - УНИАН) на основании п. 61 Положения о государственных закупках в связи с несоответствием квалификационным требованиям, установленным в тендерной документации; непредоставлением документального подтверждения того, что Участник является производителем товаров, исполнителем работ и предоставителем услуг или его официальным представителем; несоответствием тендерного предложения условиям тендерной документации. При этом, стоимость тендерного предложения Участника в данной ситуации не играет никакой роли, т.к. согласно требованиям п. 56 Положения о государственных закупках Заказчик определяет победителя торгов из числа участников, тендерные предложения которых не были отклонены, т.е. в рассматриваемом случае тендерное предложение вообще не должно быть допущено к оценке».

Начало строительства дамбы на канале «Дунай - Черное море» намечено на 1 августа сего года и должно завершиться к концу осени.