Внутрення торговля - путь в ЕС

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников торговли с профессиональным праздником.

В поздравлении премьера подчеркивается, что “сегодня значительная роль в формировании экономического потенциала Украины, эффективном функционировании современной системы оборота потребительских товаров отведена сфере внутренней торговли и ресторанного хозяйства. Внутренняя торговля является самодостаточной отраслью, которая динамично развивается в современных условиях и имеет все большее влияние в процессе вступления в Европейское Содружество”.

“Вы формируете имидж Украины как государства с европейским сервисом, сетью современных торговых заведений, где внедряются передовые стандарты обслуживания миллионов наших соотечественников. Уверена, что работники торговли и в дальнейшем будут активно решать вопрос обеспечения населения Украины высококачественными потребительскими товарами и услугами питания, что будет способствовать повышению уровня жизни населения и процветанию национальной экономики”, отметила Ю.ТИМОШЕНКО.