СЭС про Крым, пляж, качество воды и патогенную микрофлору

Качество морской воды в Крыму не вызывает опасений, заявила главный государственный санитарный врач автономии Мария КРОВЯКОВА.

«Последнее время в средствах массовой информации появляются публикации, в которых утверждается, что в Крыму пляжи закрыты, что морская вода не соответствует существующим нормативам. Хочу опровергнуть данную информацию», - отмечается в заявлении М.КРОВЯКОВОЙ, которым располагает УНИАН.

В частности, отметила она, не соответствует действительности информация о том, что закрыты пляжи в курортном поселке городского типа Гурзуф (Большая Ялта). «На самом деле пляжи пгт Гурзуф не закрывались», - отметила санврач.

По данным М.КРОВЯКОВОЙ, сегодня в Крыму работает 316 пляжей.

Санитарный врач автономии заявила, что еженедельно учреждения санэпидслужбы Крыма проводят около 170 исследований проб морской воды. «С начала курортного сезона уже исследовано более 1500 проб морской воды. Сегодня мы должны констатировать, что качество морской воды не вызывает обеспокоенности», - подчеркнула М.КРОВЯКОВА.

«Критикам крымских пляжей следует иметь в виду, что когда санслужба закрывает пляж, то это не обязательно происходит из-за того, что «вода - это компот из кишечной палочки». На самом деле, следует иметь в виду, что санитарной службой пляж может быть закрыт и по причине того, что он просто своевременно не убран. В этих случаях пляжи закрываются всего лишь на один санитарный день для проведения уборки», - добавила санитарный врач.

Крымская СЭС просит журналистов правильно трактовать результаты лабораторных исследований. «Море, как и любой объект окружающей среды, содержит всевозможные микроорганизмы, и главное в эпидемическом отношении, чтобы их количество соответствовало установленным стандартам. Таким стандартом является ГОСТ17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Именно этим документом предусматривается, что число лактозо-положительных кишечных палочек в зоне купания не должно превышать 10 тыс. в 1 дм, при этом в пробах морской воды не должны выделяться возбудители дизентерии, холеры», - заявила М.КРОВЯКОВА.

По состоянию на сегодня, 24 июля, в пробах морской воды при проведении анализов «обнаружения патогенной микрофлоры не было».