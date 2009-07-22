Книгу Московского патриарха издали на украинском языке

Во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину в Киеве будет презентована его книга «Слово Пастыря. Беседы о православной вере» в переводе на украинский язык.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви, книга написана на основе цикла религиозно-просветительских бесед на библейские темы, ориентированных на широкий круг зрителей, с которыми будущий патриарх выступал на российском телевидении (с 1994 года Кирилл ведёт духовно-просветительскую программу «Слово пастыря» на Первом российском канале).

«Книга имеет большое миссионерское значение. Для нас очень важно иметь книгу такого выдающегося проповедника на украинском языке. Она понадобится нам для работы с военнослужащими и заключенными», - процитировали в пресс-службе слова архиепископа Львовского и Галицкого Августина.

В частности, в своей книге Патриарх Кирил, опираясь на Библейскую историю и далекие события и пророчества, делает моральные выводы, актуальные для настоящего времени.

В предисловии к украинскому изданию выражаются надежды, что Патриарх поддержит позицию Митрополита Владимира и УПЦ «по многим важным вопросам», и что в ближайшее время будет преодолен раскол в украинском православии.

Украинский перевод «Слово Пастыря. Беседы о православной вере» осуществил синодальный отдел УПЦ по взаимодействии с Вооруженными силами и военными формированиями Украины под редакцией архиепископа Львовского и Галицкого.

Как добавили в пресс-офисе УПЦ, книга будет презентована 29 июля в 10.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры на встрече Патриарха Кирилла с преподавателями, студентами Киевской духовной академии, духовенством и интеллигенцией Киева.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Украину 27 июля - 5 августа.