Еврокомиссия интересуется, когда Украина начнет газовую реформу

Еврокомиссия и международные финансовые институты (МФИ) просят Украину предоставить более четкую информацию о времени проведения реформ в газовой сфере для предоставления кредита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам по завершении второго раунда технических консультаций представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

«Украина взяла ряд важных обязательств по реформированию газового сектора, а комиссия и МФО попросили более четкой информации о времени проведения реформ», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сегодня стороны не говорили о конкретных цифрах возможного кредита на закачку газа в подземные хранилища газа в Украине.

Он также сказал, что следующий раунд консультаций состоится через неделю в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 29 июня во время технических консультаций представителей Еврокомиссии с представителями России, Украины и международных финансовых институтов Украине было предложено предоставить кредит для заполнения подземных хранилищ газа в объемах, необходимых для обеспечения нормального транзита российского газа в ЕС в зимний период.

Вместе с тем, европейская сторона выдвинула ряд условий относительно реформирования газового сектора для получения кредита.