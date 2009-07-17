Банк Японии объявил, что ниже падать некуда

Ухудшение экономической ситуации в Японии прекратилось. Об этом заявил глава Банка Японии Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) по итогам заседания правления организации, передает BBC News. По словам Сиракавы, восстановление экономики начнется во второй половине 2009 финансового года, который завершится в марте 2010-го.

Вместе с тем, японский ЦБ пересмотрел прогноз по динамике ВВП страны, который упадет на 3,4 процента, вместо предсказанных ранее 3,1 процента. Этот показатель станет рекордом в истории страны. Международные финансовые институты предсказывают сокращение экономики стран более чем на 6 процентов за календарный год, что является самым худшим показателем среди крупных развитых стран.

ЦБ также решил сохранить текущую ставку рефинансирования, составляющую 0,1 процента. Такая ставка является одной из самых низких в мире. Кроме того, Банк Японии закупает для поддержки ликвидности корпоративные облигации.

Японская экономика пострадала от кризиса сильнее других развитых стран. Во многом это вызвано тем, что хозяйство страны ориентировано на экспорт дорогостоящих товаров, а спрос на них упал во время глобальной рецессии более всего. Крупнейшие японские компании такие как Sony, Toyota или банки Sumitomo и Mitsubishi понесли рекордные убытки. В первом квартале ВВП страны сократился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Лента.ру