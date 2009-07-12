Умер актер, композитор и певец Павел Смеян

Как подтвердили радиостанции "Маяк" в пресс-службе театра "Ленком", где работал артист, он умер в возрасте 52-х лет в одной из клиник Германии, где проходил курс лечения от онкологического заболевания.

П.Смеян играл на сцене, работал в Росконцерте, в группе Рок-Ателье, принимал участие более чем в 20-ти кинофильмах как автор и исполнитель песен. Его работы звучали в лентах "Мэри Попинс, до свидания!", "На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в рок-операх "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Юнона и Авось", "Джордано" и многих других. О дате и месте похорон Павла Смеяна пока не сообщается.

Эхо Москвы