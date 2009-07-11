Суд арестовал заместителя мэра Бердянска Вадима ТИХОНОВА, задержанного 2 июля за получение взятки в 80 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Управлении о борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции, "решение об аресте задержанного заместителя мэра Бердянска на период проведения досудебного следствия, принял накануне местный суд Орджоникидзевского района Запорожья".

Информацию о том, что задержанный за получение взятки заместитель мэра Бердянска в связи с состоянием здоровья находится в больнице, в Запорожском УБОП опровергли.

"После задержания по инициативе правоохранительных органов было проведено медобследование задержанного, в результате которого никаких проблем со здоровьем, требующих госпитализации, выявлено не было, в связи с чем задержанный был препровожден в изолятор временного содержания, где и находился до принятия судом решения об аресте, ставшего основанием для помещения подозреваемого в следственный изолятор", - сообщили в УБОП.

Соучастник В.ТИХОНОВА - руководитель одной из консалтинговых компаний Бердянска, выступивший посредником при получении взятки, по данным УБОП, освобожден из-под стражи под залог в 40 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 июля сотрудники УБОП задержали В.ТИХОНОВА, по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 80 тыс. долларов.

По данным ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области, основанием для задержания стал факт вымогательства заместителем мэра Бердянска данной суммы за разрешение на снос ветхих строений на Бердянской косе и получение прав на 2 га земли, на которых расположены данные постройки.

Средства передавались через посредника - руководителя консалтинговой компании Бердянска, который, по данным ЦОС, при задержании "активно сопротивлялся и даже пытался сбить милиционеров, находясь за рулем своего автомобиля".

На сегодняшний день действия заместителя мэра Бердянска квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение). В отношении посредника возбуждено уголовное дело по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки) и открыто административное производство по факту неповиновения сотрудникам правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Следствие по делу находится на контроле руководства прокуратуры Запорожской области.