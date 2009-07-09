Цена Одесского припортового может составить около 1 млрд. долл.

Реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» сегодня может составить около 1 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня на заседании Специальной контрольной комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации.

В этой связи он отметил, что еще в прошлом году ОПЗ оценивался в 2 млрд. долларов, однако в связи с убыточной работой предприятия его стоимость постоянно снижается. Так, по информации и.о. председателя ФГИУ, ОПЗ закончил первый квартал этого года с убытком в 10 млн. грн., по итогам года его убыток может вырасти уже до 70 - 100 млн. грн.

Основной причиной убыточной деятельности предприятия Д.ПАРФЕНЕНКО назвал повышающуюся цену на газ, которая составляет 90% себестоимости его продукции. По оценке и.о. председателя Фонда, в случае дальнейшего повышения цены на газ, убыток ОПЗ в 2010 году может составить 150 - 200 млн. грн.

По информации официального издания Фонда госимущества «Ведомости приватизации» от 9 июля 2009 г., ФГИУ начал подготовку к проведению приватизационного конкурса по продаже 99,567 % пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая п.г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 г. В.ЮЩЕНКО снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.