В Сумах начальник исполнительной службы погорел на взятке

В Сумах работники милиции и прокуратуры во время получения взятки задержали заместителя начальника Сумского районного отдела юстиции – начальника Государственной исполнительной службы района К.

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Владислав ПРАВДЮК, должностное лицо требовало вознаграждение за помощь при открытии счета в банке. В частности, как пояснил В.ПРАВДЮК, ГП «Новосухановский спиртзавод» задолжало ОАО «Сумыгаз» 447 тыс. грн. Согласно решению Хозяйственного суда области, данная сумма должна быть взыскана в пользу акционерного общества, а текущий счет предприятия как самостоятельный лицевой счет закрыт.

Этой ситуацией поспешил воспользоваться начальник исполнительной службы, который предложил директору предприятия-должника за взятку в размере 10% суммы долга, то есть 47 тыс. грн., открыть счет в другом банке, а сам обещал посодействовать потому, чтобы Государственная исполнительная служба не выявила этой сделки. Таким образом, предприятие имело бы возможность получить оборотные средства для использования их в хозяйственной деятельности.

После этого начальник исполнительной службы вынудил директора ООО к даче взятки. Во время ее получения на одной из улиц областного центра его и задержали стражи порядка.

В отношении чиновника прокурор Сумского района возбудил уголовное дело по части 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное следствие.