ТНК-BP увеличила долю в Лисичанском НПЗ почти до 100%

Компания ТНК-BP (Россия), в результате определенной сделки, почти до 100% увеличила эффективную (непрямую) долю владения компании в основном активе в Украине - ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТНК-BP.

В сообщении отмечается, что сделка была одобрена Советом директоров ТНК-ВР в июне 2009 года. Ее детали регламентированы соглашением о конфиденциальности.

Также компания отмечает, что в дальнейшем ТНК-BP заинтересована в проведении модернизации перерабатывающих мощностей в Украине, что позволит увеличить эффективность переработки нефти и удовлетворить потребности экономики Украины в высококачественном моторном топливе.

Кроме того, компания отмечает, что будет продолжена работа по улучшению экологической обстановки, повышению уровня промышленной безопасности предприятия, улучшению условия труда рабочих.

«Украина является одним из ключевых регионов деятельности ТНК-ВР. Рост инвестиций в перерабатывающий сектор является важным шагом в развитии бизнеса ТНК-ВР на Украине», - сказал временно исполняющий обязанности главного управляющего директора ТНК-ВР Михаил ФРИДМАН.

Справка УНИАН. ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»).

ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - основной перерабатывающий актив ТНК-ВР в Украине. Предприятие считается самым молодым нефтеперерабатывающим заводом в стране. Сейчас предприятие может перерабатывать около 8 млн. тонн нефтяного сырья в год, обеспечивая украинский и экспортный рынок качественными нефтепродуктами.

В 2007 году Лисичанский НПЗ первым на Украине начал выпуск дизельного топлива с содержанием серы 50 ppm, которое соответствует стандарту Евро-4. Также Лисичанский НПЗ – единственный на Украине производитель полипропилена.