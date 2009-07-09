Украинскому бизнесу угрожают рейдеры из Казахстана?

Беспрепятственная деятельность в Украине многочисленных заграничных рейдерских группировок, в частности казахских, представляет серьезную угрозу украинскому свободному бизнесу, заявил в комментарии УНИАН член «Антирейдерского союза предпринимателей Украины» Сергей БОЙКО.

Он отметил, что в последнее время уменьшилась интенсивность рейдерских атак с российской стороны, зато теперь в Украину заходят рейдеры из Казахстана, "которые действуют под прикрытием и при прямой поддержке государственных национальных структур". По мнению эксперта, деятельность казахской рейдерского группировки была бы невозможной, если бы за ней не стояли высокопоставленные должностные лица.

С.БОЙКО также сообщил, что рейдеры действуют в последнее время все более изощренно. «Если раньше за рейдерскими действиями прослеживалась какая-то одна компания, то в настоящий момент все намного сложнее. В настоящий момент юридическое обеспечение рейдерских атак обеспечивают одни компании, силовые действия - другая структура, судебную поддержку обеспечивает третья структура», - объяснил член «Антирейдерского союза предпринимателей Украины».

Как сообщалось, по словам заместителя председателя правления ОАО "БТА Банк" (Украина) Натальи СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня с. г. во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения пакетом акций украинского банка со стороны казахского банка. После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка. После этого украинский "БТА Банк" заявил о своем желании сменить имя на «АМТ-банк», чтобы не иметь ничего общего с "БТА Банком" (Казахстан).