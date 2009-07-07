Луценко: средняя взятка по Украине выросла в полтора раза

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что увеличение срока наказания за взяточничество не уменьшит количества взяточников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Уверен, что увеличение срока наказания, как предлагает ГРИЦЕНКО, не повлияет на уменьшение взяточничества. Лишь судебное решение и общественное влияние может уменьшить это», - сказал Ю.Луценко.

Он также информировал, что в течение этого года количество задержанных работниками органов внутренних дел взяточников, в отличие от аналогичного периода в прошлом году, выросло в полтора раза. Кроме того, средняя взятка, которую предлагают должностным лицам в этом году и которую они требуют, также выросла в полтора раза и достигает 60 тыс. грн.

Тем не менее, несмотя на рост числа случаев разоблачения взяточников, число лиц, испытывающих такое искушение, не снижается. По словам Ю.Луценко, в известной мере преодолеть такое явление в Украине можно лишь тогда, когда будет создана эффективная система наказания, в первую очередь, это касается суда, и каждый, кто будет пытаться брать взятку, будет помнить о неотвратимости наказания.

При этом Ю.Луценко выразил удивление от того, что 525 должностных лиц из «президентской вертикали», пойманные на взятках, не понесли ответственности в судах. Кроме того, «никто не поплатился за такой подбор кадров», добавил он.

В то же время министр информировал, что в этом году органами МВД привлекаются к ответственности за взяточничество 79 судей, «что является достижением за все время независимости Украины».

Ю.Луценко выразил надежду, что «все взяточники, зафиксированные в этом году, получат наказание в судах», поскольку действующее украинское законодательство полностью способно обеспечить необходимую ответственность за такие преступления.