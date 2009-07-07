Украина и Израиль отменят визы до конца этого года?

Народный депутат (фракция БЮТ), глава группы по межпарламентским связям «Украина-Израиль» Александр ФЕЛЬДМАН считает, что безвизовый режим между Украиной и Израилем может быть введен до конца нынешнего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он заявил по итогам встречи с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ и вице-спикером Кнессета Алексом МИЛЛЕРОМ, в ходе которой обсуждались перспективы введения безвизового режима между двумя странами.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, существуют все предпосылки для того, чтобы безвизовый режим между Украиной и Израилем мог быть введен до конца нынешнего года.

«Посольство Украины в Израиле провело большую подготовительную работу, после парламентских выборов усилилось украинское лобби в Кнессете, а многие выходцы из Украины заняли важные министерские посты. В начале осени министр туризма Израиля готов приехать в Украину для решения этого вопроса», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении также говорится, что, по словам С.МИСЕЖНИКОВА, недавняя информация о пересмотре Израилем планов введения безвизового режима с Украиной, распространенная рядом российских и украинских СМИ, не является достоверной. Журналисты неверно интерпретировали его высказывание на пресс-конференции в Москве о том, что Министерство туризма Израиля выступает за скорейшее введение безвизового режима с Украиной, но процесс затягивается по вине отдельных служб Министерства внутренних дел Израиля.

«Самое главное, что есть политическая воля и экономическая целесообразность для наших стран в устранении визовых барьеров. Это значит, что позитивное решение может быть принято в ближайшее время», – цитируются в сообщении слова С.МИСЕЖНИКОВА.