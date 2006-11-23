Европейцам запретили экономить на спиртном

Верховный суд Евросоюза постановил, что потребители, покупающие в зарубежных интернет-магазинах алкоголь и сигареты, должны будут платить пошлину и акцизные сборы на ввоз купленной продукции, сообщает The Financial Times. От сборов освобождается только купленная для личного пользования и самостоятельно привезенная в страну продукция.

Из-за различий в акцизной и тарифной политике цена на сигареты в странах Евросоюза варьируется от 6,4 до 77 евро за блок, а бутылка вина в разных странах стоит от двух до тринадцати евро, уточняет BBC News. Благодаря интернет-магазинам, доставляющим прямо к дому не облагаемые пошлинами и акцизными сборами алкоголь и сигареты, потребители смогли существенно сэкономить. Но такая схема закупок наносила сильный ущерб бюджету и вредила местным магазинам стран с высокой наценкой на табачную и алкогольную продукцию.

Теперь же, если, например, гражданин Великобритании захочет купить недорогую латвийскую водку, ему придется самостоятельно ехать в Латвию, так как за купленную в интернет-магазине водку придется платить пошлину и акцизные сборы, и ее стоимость может оказаться даже больше, чем в соседнем супермаркете. Точно так же дела обстоят и с табачной продукцией.

Как считают аналитики, это постановление приведет к увеличению популярности "алкогольного туризма", наподобие финских вояжей на Ленинград во время "сухого закона" и чрезмерно высоких цен на алкоголь в Финляндии.

Лента.ру