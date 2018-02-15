Дом для семьи закупили за средства государственной субвенции на приобретение жилья для детских домов семейного типа, а обустроили жилье за средства городского бюджета.

Сегодня в Житомире открыли детский дом семейного типа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как отмечается в сообщении, в доме проживает многодетная семья Зиляк.

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"Светлана - многодетная мама, которая взяла на воспитание шесть детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В общем, Светлана воспитывает 13 детей. Четверо из них уже живут отдельно со своими семьями", - сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, который поздравил семью с новосельем.

Многодетная мать рассказала, что чувствует ответственность за воспитание детей. "Воспитание деток приносит мне удовольствие, но, в то же время, и ответственность. Я очень счастлива, что моя мечта сбылась и у нас - большая, дружная семья, которая теперь будет иметь современное жилье», - сказала Светлана Зіляк.

Дом для этой семьи закупили за средства государственной субвенции на приобретение жилья для детских домов семейного типа, а обустроили жилье за средства городского бюджета. "Сегодня семья уже отпраздновала новоселье", - уточнили УНИАН в пресс-службе горсовета.

Напомним, что в 2017 году из государственного бюджета местным бюджетам была предоставлена субвенция на приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа.