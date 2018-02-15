Мэрия Житомира решила предоставить квартиры трем инвалидам боевых действий в Афганистане

Сегодня исполком Житомирского городского совета на внеочередном заседании постановил предоставить жилье трем инвалидам боевых действий в Афганистане.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, квартиры афганцам выделят в доме по улице Леха Качинского в Житомире.

"Однокомнатную квартиру №23 получит Свинцицкий Александр Николаевич. Мудренко Вадим Олегович получит однокомнатную квартиру №24. Двухкомнатную квартиру №22 предоставлена Шадури Александру Юрьевичу",- сказано в сообщении.

Для обеспечения жильем инвалидов боевых действий в Афганистане дом по улице Леха Качинского, 3 капитально отремонтировали за средства местного бюджета.

В общем, сейчас в Житомире на льготной очереди состоят 198 семей инвалидов различных категорий и семей погибших воинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире от Дома правосудия проведут шествие по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщине вывода войск из Афганистана. После этого возле памятному знаку «Братьям, погибшим в Афгане» на Новом бульваре пройдет митинг, посвященный этой дате.