В Житомире людей с особыми потребностями учат, как начать собственное дело

На тренингах люди с особыми потребностями узнают о современных методах продвижения товаров и услуг через интернет, о техниках продаж, финансовом планировании и тому подобное.

В Житомире людей с особыми потребностями обучают, как начать собственное дело. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как отмечается в сообщении, тренинги проходят в Доме украинской культуры.

На них люди с особыми потребностями и лидеры общественных организаций людей с инвалидностью узнают о современных методах продвижения товаров и услуг через интернет, о технике продаж, финансовом планировании и тому подобное.

«Украинский женский фонд и USAID выделил грант, благодаря которому мы имеем возможность научить людей с инвалидностью началу собственного дела. У нас уже есть выпускники, которые выиграли два мини – гранта. В этом году мы имеем участников, которые станут выпускниками и надеюсь, что именно они напишут бизнес - планы, которые будут поддержаны», - рассказала на мероприятии председатель ОО «Молодежь. Женщина. Семья.» Неля Ковалюк.

Тренинги проводят специально обученные люди. Выпускники тренинговой программы смогут принять участие в конкурсе мини-грантов на сумму до 38 тыс. грн и получать юридическую и методическую поддержку. Гранты предоставляются для основания малого бизнеса.