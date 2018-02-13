"Суд" оккупантов выдворил из Крыма 23 украинца - СМИ

Украинцев выдворили из оккупированного полуострова и закрыли для них въезд в Россию на пять лет.

Во временно оккупированном Крыму так называемый «Евпаторийский городской суд» принял решение о выдворении с полуострова 23 граждан Украины за "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности".

Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Крыму.

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«В пригороде Евпатории, в поселке Новоозерное, сотрудники Пограничного управления на территории детского сада «Якорек» установили факт трудовой деятельности 36 граждан Украины, которые осуществляли ее в нарушение статьи 13.3 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.

«Кроме того, 18 человек были наказаны за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Однако позже выяснилось, что нарушения были устранены частично. По решению Евпаторийского городского суда 23 украинцев снова привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 18.10 КоАП РФ - нарушителей выдворили за пределы страны и закрыли для них въезд в Россию на пять лет», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в России арестовали схваченного в Крыму "украинского шпиона".