Задержанный в Крыму "украинский шпион" может быть переселенцем из Донбасса — СМИ

Судя по фото в соцсети, мужчина с семьей с осени 2014 года проживал или по крайней мере часто бывал в Крыму.

Задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже украинец Константин Давыденко является сотрудником «Донецкого восточного брокерского торгового дома».

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Издание нашло в сети «ВКонтакте» страницу Константина Давыденко 1986 года рождения. Судя по фото в соцсети, мужчина с семьей с осени 2014 года проживал или по крайней мере часто бывал в Крыму.

Жена Инна Давыденко в 2016 году принимала участие в конкурсе на замещение должности главного специалиста финансового управления горсовета Соледара (Донецкая область). Об этом свидетельствует поданная ею электронная декларация.

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В документ вписан ее муж — Давиденко Константин Александрович, который работает в «Донецком восточном брокерском торговом доме». В декларации также говорится, что ему принадлежат права собственности на 1% квартиры в Шахтерске и автомобиль Hyndai Accent 2012 года выпуска.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давиденко. Давиденко задержали 11 февраля. Он якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардії и ФСБ.

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ — шпионаж.

12 февраля Лефортовский суд Москвы взял под стражу на 2 місяцізатриманого в анексованому Крыму украинца Константина Давыденко.