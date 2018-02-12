"Антонов" готов подключиться к расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье – росСМИ

Разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинскими специалистами.

Украинское государственное предприятие "Антонов", занимающееся разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан", готово подключиться к расследованию обстоятельств крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 в Московской области.

Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

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"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", - сказала собеседник. При этом, как информировала сотрудница пресс-службы "Антонова", у нее нет информации, обращалась ли РФ с таким предложением.

В пресс-службе также подчеркнули, что разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.