Документы для создания 5 инклюзивно-ресурсных центров уже утвердили во время сессий в районах Житомирщины

Инклюзивно-ресурсные центры будут обслуживать детей в возрасте 2-18 лет.

Руководители объединенных территориальных общин и районных советов начали подготовку к созданию 30 инклюзивно-ресурсных центров на Житомирщине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как зазанчається в сообщении, руководители объединенных территориальных общин и районных советов начали подготовку к созданию 30 инклюзивно-ресурсных центров на Житомирщине. Так, документы для создания 5 таких центров утвердили на сессиях местных советов, еще для 25 – уже определили место расположения и готовят необходимые документы.

"Сейчас уже документы для создания 5 инклюзивно-ресурсных центров утвердили на сессиях местных советов – Житомирского, Емильченского, Чудновского районных советов, Белокровицкого поселкового и Новоград-Волынского городского советов. Главы общин окончательно определились с местонахождением еще 25 центров и сейчас готовят устав и другие необходимые документы для утверждения их на сессиях в феврале и марте», – говорится в сообщении управления образования и науки ОГА.

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Инклюзивно-ресурсные центры будут обслуживать детей в возрасте 2-18 лет. Они будут консультировать и распределять учеников по школьных учреждениях, а также будут сопровождать обучение и оказывать коррекционно-педагогические услуги. Система таких центров будет охватывать всех детей с особыми образовательными потребностями на первичном уровне.

Как сообщал УНИАН, 31 января супруга президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом находилась на Житомирщине. Марина Порошенко провела встречу по созданию системы инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области. Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встреча состоялась в Центре развития местного самоуправления в Житомире.