Киев и Москва договорились об увеличении транзита российской нефти по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, данная договоренность была достигнута в ходе сегодняшних переговоров министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО «Транснефть» Семеном ВАЙНШТОКОМ в Москве.

Во время переговоров Ю.БОЙКО отметил, что уровень стратегического партнерства между Украиной и Россией принесет выгоду экономикам обеих стран.

В свою очередь председатель правления ОАО «Укртранснафта» Игорь КИРЮШИН подчеркнул, что в результате двухмесячных переговоров стороны договорились о значительном увеличении транзита нефти, в частности, по основной магистрали «Укртранснафты» - нефтепроводу «Дружба», а также по направлениям Мозырь–Броды–Одесса и Мичурин–Кременчуг–порт Южный.

По его словам, стороны также реанимировали соглашение, заключенное в 2004 году между «Укртранснафтой» и ТНК ВР, согласно которому прокачка нефти по нефтепроводу Одесса–Броды в направлении морского нефтетерминала «Южный» предполагалась в объеме 9 млн. тонн в год. При этом он добавил, что сейчас по нефтепроводу Одесса–Броды прокачивается только 3,7 млн. тонн нефти в год. С 1 января 2007 года стороны договорились об увеличении транспортировки нефти по Одесса–Броды в объем 9 млн. тонн в год.

«От конфронтации две стороны перешли к нормальной работе», - сказал И.КИРЮШИН. Также он добавил, что в результате увеличения транспортировки российской нефти по территории Украины в 2007 году Украина дополнительно получит более 100 млн. грн. доходов.

Также И.КИРЮШИН сообщил, что в ближайшее время достигнутые сторонами договоренности об увеличении транзита нефти будут подкреплены конкретными соглашениями на уровне хозяйствующих субъектов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, транзит нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-октябре увеличился на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Транзит природного газа по территории Украины в январе-октябре сократился на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-октябре сократилась на 4,8%, а газа – на 4,4%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

В 2005 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 14,9%, или на 8199,8 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 46698,0 тыс. тонн.

В 2005 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 0,5%, или на 0,7 млрд. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 136,4 млрд. кубометров.

Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины, а нефтетранспортная система – в управлении ОАО "Укртранснафта".