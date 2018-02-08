Конфликт в БЦ "Гулливер", где находится медиахолдинг "Вести": в ход пошли кувалды и дымовые шашки (видео)

Неустановленные лица применяют дымовые шашки и кувалдами разрушают входные двери.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявляет, что из-за действий неизвестных вооруженных лиц конфликт в некоторых помещениях бизнес-центра «Гулливер» обостряется.

Об этом говорится в комментарии на сайте АРМА об обострении конфликта вокруг БЦ «Гулливер».

"По состоянию на 19 часов на 31, 32-м и 33-м этажах БЦ «Гулливер» происходит конфликт между представителями управляющей компании и неустановленными лицами, которые называют себя представителями владельца помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра", - отметили в Нацагентстве.

"Путем физического давления представителей управляющей компании вытеснили из помещений на одном из этажей здания. Неустановленным лицом применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдой разрушаются входные двери, конфликт обостряется", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что АРМА расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, что является уголовно наказуемым деянием.

Как сообщал УНИАН, по данным правоохранителей, несколько этажей в ТРЦ «Гулливер» являются собственностью экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и членов его семьи.

14 июля 2017 года сотрудники правоохранительных органов в рамках "второй волны" расследование по делу преступной организации "Януковича-Клименко" провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру, в том числе в офисном центре "Гулливер".

Выявлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 года из Украины было выведено в офшоры более 788 млн долларов, а общая сумма украденных Клименко денежных средств составляет 12 млрд долларов.

6 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество Клименко по решению Печерского райсуда Киева передано АРМА.

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Нацагентством во исполнение решения суда от 28 сентября 2017 года были приняты в управление три этажа (31-33) в ТРЦ «Гулливер» и переданы их помещения в управление компании «Бизнес-центр «Навигатор» на основании договора управления.

Сегодня, 8 февраля, в медиа-холдинга «Вести» заявили, что силовики, представители АРМА и компании «Бизнес-центр Навигатор», а также неустановленные лица в гражданской одежде и балаклавах ворвались в офис в ТРЦ «Гулливер», заблокировав вход сотрудникам холдинга .

Напротив, в АРМА заявили, что сегодня, 8 февраля, благодаря действиям правоохранителей, во исполнение решения суда, «вопреки сопротивлению неустановленных лиц», все помещения на 31, 32-м и 33-м этажах в ТРЦ «Гулливер» были фактически переданы в управление управляющей компании.

Глава агентства Антон Янчук сообщил, что представители АРМА в течение 4 месяцев вели переговоры с владельцами помещений. По его словам, пользователи помещений могут заключить с управляющей компанией договор аренды и платить арендную плату в бюджет.

Также в АРМА заявили, что неизвестные вооруженные лица угрожают представителям управляющей компании, которой переданы помещения ТРЦ "Гулливер".