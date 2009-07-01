Очередной акт вандализма: в Харькове разрисовали комсомольцев

В центре Харькова, в сквере Победы, неизвестные разрисовали памятники комсомольцам.

Как сообщает сайт Харьковского городского совета, согласно информации директора Департамента коммунального имущества Виктора КИТАНИНА, на памятниках нарисована черная свастика, лица полностью покрыты желтой краской.

«Утром это увидели харьковчане и сообщили в горисполком. После этого на место происшествия приехали специалисты КП «Харьковзеленстрой» и сразу принялись за работу по смыванию свастики и краски. На эти работы уйдет из городского бюджета 5 тыс. грн.», - сказал В.КИТАНИН.

Он также сообщил, что такая же свастика была нанесена на памятник казаку Харьку, а также на Зеркальную струю в сквере Победы.

Комментируя событие, городской председатель Михаил ДОБКИН назвал его «актом вандализма» и заявил о том, что власти очистят город от подобного безобразия, сообщает сайт горсовета.

«Акт вандализма», заявил, М.ДОБКИН, - «это еще одна неудачная попытка ультраправых националистических организаций привлечь к себе внимание харьковчан». Мэр Харькова считает, что «данные акции экспортируются извне и не пользуются поддержкой территориальной общины, однако активно поддерживаются центральными властями». При этом он обратился к харьковчанам с просьбой не реагировать «на подобные проявления неофашизма».

Как сообщал УНИАН, в последние годы в Харькове вандалы повредили памятники Тарасу Шевченко, расстрелянным украинским кобзарям в саду Шевченко, памятный знак воинам УПА, разбили мемориальную доску Иосифу Слепому, памятный знак в честь провозглашения Независимости Украины в саду Шевченко. Ни в одном случае, кроме случая со знаком воинам УПА, правоохранительным органам не удалось выявить злоумышленников.