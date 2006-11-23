Пугачева рассказала, почему она не крутит роман с Мироненко

Свой предыдущий сольник во Дворце "Украина" Алла Пугачева дала аж три года назад. С тех пор цена билетов на ее концерт выросла втрое. За место в первом ряду приходилось платить 1500 гривен! Несмотря на такую дороговизну, перед началом шоу в кассе билетов не было. А спекулянты продавали их вообще втридорога. Но в зале был аншлаг. Начался концерт с 25-минутным опозданием. Все это время ярые поклонники Примадонны скандировали: "Алла! Алла!"

Когда зазвучали первые аккорды песни "Мы приехали", написанной Любашей, и на сцене появилась звезда, зал взревел от восторга. Алла Борисовна вышла в традиционном черном балахоне и замшевых сапожках на низких каблуках. Говорят, после того, как у певицы начались проблемы с ногами, она отказалась от шпилек. На голове - рыжая копна, которую Примадонна то и дело "поправляла" в своем специфическом стиле. Как выяснилось, это не парик. На сцене не было декораций. Черные кулисы, стул да стол, на котором стояли зеркало, свеча и бокал с шампанским. Пугачева давно отказалась от многочисленного балета, поняв, что люди хотят посмотреть только на нее как на живую легенду.

После каждой песни публика награждала знаменитую певицу аплодисментами. Особенно бурно встретили зрители хит 1980-х "Без меня тебе, любимый мой...". В связи с прошлогодним разводом Пугачевой и Киркорова он звучал весьма актуально.

"Боже мой, какое счастье! - обратилась к поклонникам звезда. - Я каждый раз боюсь куда-то ехать, думаю, что надоела. А нет, ничего!" После третьей песни Алла Борисовна заявила: "Чтобы вы не пробирались на сцену с цветами, я спущусь в зал. Цветочки соберу, взгляну вам в глаза. Да и вы меня рассмотрите, чтобы потом просто слушать". И добавила: "Хотя, знаете, уже не важно, что я пою. Хорошо, что еще хожу тут перед вами".

Как только звезда спустилась со сцены, к ней выстроилась огромная очередь. Каждый норовил вручить букет и чмокнуть в щечку. Алла Борисовна сперва терпела, а затем стала принимать цветы на расстоянии вытянутой руки. Дарили не только розы, гвоздики и хризантемы. Примадонне преподнесли несколько плюшевых игрушек, кучу полиэтиленовых пакетов с подарками и бутылку дорогого шампанского. Пугачева не растерялась: "Бутылка - это хорошо!" Во время похода певицы в народ ее сопровождали помощница Лена и плечистый охранник. Они отгоняли назойливых фанатов. "Я этих походов в зал боюсь, - сказала Пугачева, вернувшись на сцену. - И тискают, и целуют, и плачут... Это ровесницы мои плачут, дуры! Мол, сколько лет мы ее знаем, а она все в коротеньких платьицах. А я, может, и хочу длинное надеть, да не могу: не идет. Как надену, сразу становлюсь похожей на члена парламента!" Шутила Примадонна не хуже, чем пела. Похоже, звезде можно переходить на разговорный жанр. Армия ее поклонников из-за этого не сократится, зато артистка составит конкуренцию Евгению Петросяну, Михаилу Задорнову и своему любимчику Максиму Галкину. Кстати, о любимчиках. На концерте Пугачевой появились сразу два ее фаворита. В зале сидел Андрей Данилко, а на сцену под конец шоу выбежала Тина Кароль с букетом экзотических цветов.

В туре по Украине Пугачеву сопровождает начинающий российский певец выпускник "Фабрики звезд-5" 19-летний Майк Мироненко, за раскрутку которого звезда всерьез взялась. "Он так молод, что годится мне во внуки, - призналась Алла Борисовна, объявляя своего протеже. - Я с ним даже роман не могу завести. Это аморально с моей стороны!"

Во время последней песни зрители встали. Народ не отпускал Примадонну со сцены, и она исполнила на бис хиты "Этот мир" и "Живи спокойно, страна!".

Газета "Факты"