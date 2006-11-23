Два десятка школьников после прививок попали в больницу

Вчера в с. Строки Теофипольского района Хмельницкой области в общеобразовательной школе после проведения иммуноглобулиновых прививок от вирусного гепатита ученикам 4-9 классов у части детей появились симптомы головокружения, головная боль, слабость, повышение температуры.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Теофипольскую центральную районной больницу госпитализирован 21 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет с диагнозом “медикаментозная реакция на прививки”. Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. По факту произошедшего проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Хмельницкой области.