Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой грозит до 10 лет тюрьмы (видео)

Прокуратура указала в обвинительном акте раскаяние Зайцевой как смягчающее обстоятельство, а по второму фигуранту дела Геннадию Дронову смягчающих обстоятельств не выявлено.

Подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте такжеПолиция закончила расследование кровавого ДТП в Харькове с шестью погибшимиОб этом "Украинской правде" сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь и адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

По их словам, подозреваемые уже получили обвинительные акты, на 14:00 6 февраля назначено подготовительное заседание по делу.

"Обвинительный акт вручен. Дронова обвиняют в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, если оно повлекло гибель нескольких лиц", наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет – ред.). Наказание от 5 до 10 лет. Смягчающих обстоятельств не выявлено", - сказал Перепелица, добавив, что надеется, что Дронову не дадут максимальный срок.

"Относительно максимального срока, не уверен, но в этом деле возможно все", - добавил он.

По словам адвоката, Дронов чувствует себя уже лучше, 6 февраля он будет участвовать в судебном заседании.

Обвинительный акт получила и вторая подозреваемая в совершении смертельного ДТП Елена Зайцева. "Обвинительный акт получили. У нас один обвинительный акт, где прописаны, как деяния Зайцевой, так и деяния Дронова", - сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

Она добавила, что в отношении Зайцевой учтены смягчающие обстоятельства. "Прокуратура указала в обвинительном акте раскаяние Зайцевой как смягчающее обстоятельство", - сказала Козырь.

По словам адвоката, Зайцева будет присутствовать на подготовительном заседании 6 февраля.

"Конечно, будет. Думаю, что оба подозреваемых будут доставлены на заседание. Думаю, что сегодня суд рассмотрит вопрос о возможности продления меры пресечения", - подытожила Козырь.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя девушка, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. 20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен. 6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении. 8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на два месяца Дронова без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

Перед тем на заседании Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

Также суд продлил меру пресечения Дронову.