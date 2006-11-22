Прокуратура вернула информацию о теле Гонгадзе в Интерпол

Генеральная прокуратура Украины не получала от правоохранительных органов Словакии материалов по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, комментируя заявление народного депутата Вячеслава ОЛЕЙНИКА о том, что он из-за границы получил информацию о нахождении в Словакии тела неизвестного мужчины, которое может быть телом убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

В связи с этим в Генпрокуратуре отмечают, что в октябре с.г. поступила информация из МВД Украины, что якобы от Национального центрального бюро Интерпола Словакии получена информация об обнаружении несколько лет назад трупа неизвестного мужчины, который будто бы внешне напоминает по описанию Г.Гонгадзе. Однако, как отмечают в Генпрокуратуре Украины, документы, поступившие из МВД Украины, не были должным образом оформлены, а потому они возвращены в НЦБ Интерпола в Украине для проверки и надлежащего реагирования. В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, от компетентных органов Словакии не поступало ходатайств в порядке международно-правовых договоренностей о проведения надлежащих следственных действий по отмеченным вопросам.

Кроме того, как отметили в Генпрокуратуре, в процессе досудебного следствия (по делу Гонгадзе – УНИАН) получено достаточно доказательств, в частности того, что обнаруженный в Украине труп - тело Георгия Гонгадзе.