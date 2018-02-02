Одесситы вывели невакцинированных детей на протест, в Минздраве просят не манипулировать (фото)

По словам участников акции, не пуская детей на занятия, местная власть нарушает базовый конституционный принцип о гарантии образования. На акцию в Одессе отреагировали в Министерстве здравоохранения.

Полторы сотни родителей с детьми в Одессе вышли с протестом под мэрию. Они бастовали против недопуска детей на занятия в школы и садики из-за отсутствия вакцинации от кори (вакцины КПК против кори, паротита и краснухи).

Об этом пишет местное издание 048.ua.

По словам участников акции, не пуская детей на занятия, местная власть нарушает базовый конституционный принцип о гарантии образования.

"Да, у моего ребенка нет прививок. Но я в период обострения болезни не пойду в поликлинику ее делать. Здоровых детей в больнице мало. И я не понимаю, почему мой ребенок не может ходить в школу", – говорит участница акции Наталья.

"У меня трое детей и все не получили ни одной прививки. Я не хочу ни с кем спорить и что-то доказывать, но это моя позиция. Сейчас я вынужден не работать, а сидеть дома с детьми. Мои дети не болеют. Наши учителя разводят руками. Образование по интернету? Вы серьезно? Тогда зачем школы? Так дешевле! Понимаете, это абсурд!" – возмущался протестующий Георгий.

Напомним, по состоянию на прошлую неделю Одесская область входит в число регионов с наибольшим количеством больных корью (468 случаев).

На акцию в Одессе отреагировали в Министерстве здравоохранения. Минздрав призвал власти Одессы "не нарушать законы Украины и продолжать стоять на защите здоровья и безопасности маленьких одесситов".

"Следствием отсутствия прививки ребенка корью или отказа от ее проведения без медицинских показаний является обязанность родителей (попечителей) обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования в семейной (домашней) форме", – сообщает Минздрав, ссылаясь на новый закон "Об образовании".

За ним домашнее образование является тождественным к школьному, а ответственность за уровень образования детей в такой форме обучения несут родители.

"Просим родителей быть внимательными, ведь уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, в том числе – отказ от обеспечения ребенка обязательным полным общим средним образованием в установленных законодательством формах, является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом (Семейный кодекс ст.155 ч.4).

Кроме закона "Об образовании", МЗ цитирует ряд других статей украинского законодательства.

В законе "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (ст.27 ч.1) прививка на корь в Украине определена как обязательная.

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А закон "О защите населения от инфекционных болезней" статье 15 ч.2 не позволяет невакцинированным по календарю прививок детям посещать детские заведения (воспитательные, учебные, оздоровительные и другие).

Календарь профилактических прививок утвержден приказом Минздрава № 595 от 16.09.2011 года и включает обязательные прививки против кори в 12 месяцев и 6 лет.

"Таким образом, решения органов местного самоуправления, администраций учебных заведений о недопущении к очной форме получения образования или о временном (постоянном) переходе на домашнюю (семейную) форму получения образования детьми, которые не получили обязательных профилактических прививок, полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не нарушает права человека на получение образования, закрепленное статьей 53 Конституции Украины".

Минздрав настаивает на обязательных профилактических прививках и поддерживает решения, которые урегулируют вопрос по недопущению к очной форме получения образования или о временном (постоянном) переходе на домашнюю (семейную) форму получения образования детьми, которые не получили обязательных профилактических прививок.