Такие в Украине не отвечают перед законом - директор Freedom House прокомментировал появление "Национальных дружин"

Представитель Freedom House назвал реальной проблемой то, что подобные группы в Украине не несут ответственности за использование силы.

Риторика ГО "Национальные дружины" об "украинском порядке" может быстро перерасти в насильственные действия против меньшинств. Об этом заявил директор украинского офиса Freedom House Мэтью Шааф.

Читайте также"Это не тот путь": посол Канады прокомментировал создание "Нацдружин"ГО "Национальные дружины" в минувшее воскресенье провели в Киеве марш присяги нескольких сотен активистов. ГО связано с полком "Азов" и партией "Национальный корпус". На пресс-конференции глава "Национальных дружин" Игорь Бобер рассказал, что организация создана с целью "наведения порядка на улицах".

Между тем директор украинского офиса Freedom House Мэтью Шааф, общаясь с "Голосом Америки", отметил, что хотя конкретно о "Национальных дружинах" пока нет достаточно информации, и риторика, которую исповедует эта организация, часто сопровождает группы, которые реально действуют насильственными методами.

"На самом же деле в Украине, других странах немало групп и лиц, которые заявляют, что будут обеспечивать "украинский порядок", или некий "славянский порядок", традиционные ценности. Все это не ново, как и заявления, что они готовы применять силу. Не является чем-то новым и то, что люди готовы выходить на улицу и действовать силовыми методами, чтобы защищать свое видение "традиционных ценностей", или других размытых слоганов. Мы уже видели это в Украине - группы людей, которые на улицах на общественных мероприятиях совершают нападения, или ущемляют группы этнических, религиозных меньшинств, ЛГБТ группы, активистов феминистских организаций и других людей", - рассказал Шааф.

Представитель Freedom House назвал реальной проблемой то, что подобным группам в Украине не приходится нести ответственность за использование силы.

"В целом, этим людям не придется отвечать за такие действия. Именно это и беспокоит нас в данном случае - мы имеем дело с очередной группой людей, которые заявляют, что берут закон или порядок в свои руки и неизвестно, что они будут делать. Опыт подсказывает, что такая риторика может очень быстро превратиться в действия с вполне реальными последствиями для членов общества. Именно это нас и беспокоит", - рассказал Шааф.

Представитель Freedom House также обратил внимание на случаи, когда в Украине не были наказаны конкретные лица и организации за угрозы применения физического насилия в отношении представителей меньшинств и дальнейшее насилие в отношении них.

Кроме этого, известный обозреватель-международник Леонид Рагозин связывает "Национальные дружины" с украинской властью. Он заявил, что "Национальные дружины" являются обезьянничанием опыта российской власти, которая использовала в качестве инструмента силового воздействия разнообразные казачьи подразделения. "Министерство внутренних дел копирует российскую практику инкорпорации самоуправных "казачьих" групп, которые по сути являются фасадом организованной преступности, правоохранительных структур", - написал в "Твиттере" Рагозин.



Справка УНИАН, Freedom House - международная неправительственная правозащитная организация, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека.