Западные эксперты прокомментировали присягу членов "Национальных дружин" в Киеве (видео)

Они обеспокоены тем, что сотни неонацистов прошли по Киеву, где столько усилий приложили, чтобы убедить, что украинские неонацисты являются выдумкой российской пропаганды.

Громкое явление общественности организации "Национальные дружины" и ее декларации, возможно, является осуществлением многолетних прогнозов проблем, с которыми украинское общество столкнется после расширения деятельности крайнеправых организаций с противостояния России на более активную общественно-политическую роль.

Читайте такжеМарш "нацдружинников" в Киеве: Аваков напомнил о монополии государства на насилиеОб этом в "Твиттере" заявил Арик Толер, ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии и ведущий цифровой исследователь по вопросам Евразии в Digital Forensic Research Lab, передает Голос Америки.

Как известно, в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости партия "Национальный корпус" устроила присягу сотен представителей "Национальных дружин". Представитель Нацкорпуса Роман Чернышов рассказал, что организация действует уже более года. "Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах", - рассказал он.

Громкий выход "Национальных дружин" на авансцену обозреватели встретили без восторга.

"Все статьи, написанные за последние три года, о возможных проблемах для украинского общества после возвращения "домой" крайнеправых групп, подобных "Азову", возможно, сбываются", - пишет Арик Толер.

"Сотни неонацистов прошли по столице Украины, Киеву, где столько усилий приложили, чтобы убедить, что украинские неонацисты являются выдумкой российской пропаганды. Правительство реально должно разобраться с ситуацией", - пишет в "Твиттере" авторитетный исследователь российских сетей влияния в Европе и крайнеправых политических движений Антон Шеховцов, эксперт исследовательского института Institute for Human Sciences (Австрия).

"Это действительно пугает и будет иметь влияние на безопасность меньшинств в Киеве: "Азов" только сформировал крайнеправое ополчение для патрулирования улиц Киева, чтобы защищать "украинский порядок". Полиция принимала в этом участие и похоже не против параллельных властных структур. Это просто ужасает", - пишет в микроблоге правозащитник-исследователь крайнеправых движений и околофутбольного насилия Павел Клименко, который неоднократно становился объектом нападок со стороны украинских националистов.

При этом, Клименко отметил, что столь громкая заявка "Национальных дружин" на роль параллельной силовой структуры не совпадает с поддержкой политической силы "Азова" среди украинцев.

"При том, ожидается что крайнеправые на выборах, и "Азов" в частности, не получат поддержки и 5% избирателей, они контролируют политику на уровне улиц и развивают свои структуры, имея непропорционально большое влияние на молодежь. Именно это вызывает ужас в долгосрочной перспективе", - пишет Клименко.

Свое беспокойство выразил и Богдан Белей из исследовательского центра Belfer Center (США), который подчеркнул, что заявление "Национальных дружин" о готовности, без колебаний применять силу не является успокаивающим. При этом, Белей отметил, что на деле "Национальные дружины", возможно, не будут осуществлять реальное патрулирование улиц и ограничатся собственно громким «пиаром». "Более вероятно, что они будут работать по конкретным заданиям. Это дает им возможность до известной степени дистанцироваться, ту же возможность получает и государство, которое не решается противодействовать им напрямую", - пишет в "Твиттере" Белей.

Также беспокойство выразил и журналист канала Vice Land Бен Макуч. "Как журналист я освещал факельный марш крайнеправых в Киеве в октябре (тысячи и тысячи скандировали "Бандера") и вот вижу, как все это усиливается. Вот плод пресловутого "Азова". От этого очень жутко", - пишет в "Твиттере" Макуч.