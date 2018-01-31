Командир "Нацдружин" рассказал, где они берут деньги

По его словам, форма участников организации закупается за их личный счет.

Командир общественной организации «Национальные дружины» Игорь Михайленко уверяет, что они функционируют за счет «альтруизма» членов организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о финансировании организации, за счет кого и чего она существует.

Читайте такжеМарш "нацдружинников" в Киеве: Аваков напомнил о монополии государства на насилие«За счет активизма, альтруизма людей, которые находятся в моей организации», - сказал командир.

По его словам, форма участников организации закупается за их личный счет.

На вопрос, будет ли организация платить активистам деньги в случае, если такое возможно, в случае их участия в акциях и пикетах от частных предприятий или политических организаций, Михайленко сказал: «Ситуация не рассматривается у нас как таковая. Средства никто никому за их деятельность не платит. Мы активисты и стоим на базах активизма... Средств, каких-то проплаченных акций у нас нет».

На уточнение, финансируется ли организация исключительно за счет взносов её членов, и существует ли фиксированная сумма взносов, а также за счет чего они осуществляют свои спортивные проекты, тренировки, командир организации заявил, что площадки для тренировок им предоставляют на базе договоренностей, бесплатно.

«Нет фиксированной суммы. Кто сколько хочет, тот столько и принесет», - сказал Михайленко.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью её деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

Как заявлял представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев, дружины действуют в Украине уже год, однако присягу ее участники приняли впервые. По его словам, дружинники работают в рамках общественной организации (ОО «Национальные дружины»), и сотрудничают с полицией, не имея оружия. «Дружины» не являются ни военным, ни полицейским образованием.