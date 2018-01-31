Правительство постановило выплатить по 100 тысяч гривень освобожденным украинским заложникам (видео)

Списки лиц, которые получат соответствующую государственную поддержку, будут предоставляться Службой безопасности Украины.

Кабинет министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена”.

Как сообщается на сайте правительства, постановление разработано Министерством социальной политики во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Читайте такжеОсвобожденные из плена боевиков украинцы пришли на заседание РадыПредставляя проект постановления на заседании Правительства, Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что предлагаемое решение предусматривает предоставление лицам, освобожденным из плена и членам их семей государственной поддержки.

“Речь идет о предоставлении одноразовой денежной помощи в размере 100 тысяч гривень каждому лицу. Также предусмотрены варианты оказания медицинской помощи, психологической помощи и реабилитации, помощи в обеспечении временным жильем тех лиц, которые являются внутренне перемещенными лицами”,- заявил Андрей Рева.

Министр также отметил, что списки лиц, которые получат такую государственную поддержку, будут предоставляться Службой безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся первый за год обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человек, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника, еще одна освобожденная гражданка вернулась в оккупированный Донецк - к родственникам.

По данным СБУ, в плену сепаратистов на Донбассе остается еще 103 человека.