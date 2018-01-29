В Житомире лицеисты почтили Героев Крут

Участие в мероприятии приняли: лицеисты, коллектив лицея, его директор Людмила Коренная, депутат областного совета Сидор Кизин, а также украинский диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко.

Сегодня в Житомирском областном лицее-интернате для одаренных детей Житомирской областной рады 29 января провели мероприятие, посвященное 100-летию боя под Крутами.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли: лицеисты, коллектив лицея, его директор Людмила Коренная, депутат областного совета Сидор Кизин, а также украинский диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко.

Сделав небольшой экскурс в историю, Кизин рассказал лицеистам историю трагического боя под Крутами, в котором украинские студенты противостояли 4-тысячному войску, защищая украинскую государственность.

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"Слова о том, что главным для государства является ее национальное сознание, и что именно она ведет к свободе, актуальные сегодня, как никогда. И мы должны помнить, что украинцы должны только на свои силы надеяться. Знамя борьбы за свободу Украины сейчас держите вы – молодежь!", - отметил, среди прочего, Кизин.

Перед лицеистами выступил Лукьяненко." Вы понимаете, что у государства, с которым сейчас идет война на востоке Украины, остается гнобинная сущность, оно не меняется, и его природа — захватнический империализм, – сказал он.

Библиотека лицея получила комплект книг Лукьяненко с его автографами.

Как сообщал УНИАН, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года вблизи железнодорожной станции Круты, за 130 км от Киева. Он длился 5 часов между 4-тысячным подразделением российской красной армий под управлением М. Муравьева и отрядом из четырех сотен воинов киевских курсантов и казаков «Вольного казачества».

В бою под Крутами защитники украинской государственности приостановили наступление противника и осуществили организованное отступление, разрушая за собой пути и мосты. Российское советское войско потеряло боеспособность на четыре дня. Задержка врага дала возможность украинской делегации заключить Брест-Литовский мирный договор.

Трагическая гибель студенческого куреня под Крутами стала символом жертвенности в борьбе за независимую Украину. В марте 1918 года торжественно перезахоронили тела 28 погибших воинов-студентов на Аскольдовой могиле в Киеве.