Мужчина «поздоровался» со львом: руки не стало выше локтя

В городе Бурштын Ивано-Франковской области в странствующем зоопарке лев откусил руку 33-летнему посетителю.

Трагедия произошла 23 июня около 19.00, сообщают сегодня Ивано-Франковские СМИ.

Пока жена пострадавшего с несовершеннолетним сыном осматривали мартышек, нетрезвый мужчина попытался «поздороваться» с львом. Мужчина перелез через барьер, подошел к клетке и попробовал погладить льва. Однако «братание» закончилось плачевно – лев откусил мужчине руку выше локтя, а также исполосовал грудную клетку.

В реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы мужчине ампутировали руку. По словам медиков, он пробудет в больнице около трех недель.