Мужчина «поздоровался» со львом: руки не стало выше локтя
12:14, 25 июня 2009Общество
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Зоопарк - странствующий
В городе Бурштын Ивано-Франковской области в странствующем зоопарке лев откусил руку 33-летнему посетителю.
Трагедия произошла 23 июня около 19.00, сообщают сегодня Ивано-Франковские СМИ.
Пока жена пострадавшего с несовершеннолетним сыном осматривали мартышек, нетрезвый мужчина попытался «поздороваться» с львом. Мужчина перелез через барьер, подошел к клетке и попробовал погладить льва. Однако «братание» закончилось плачевно – лев откусил мужчине руку выше локтя, а также исполосовал грудную клетку.
В реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы мужчине ампутировали руку. По словам медиков, он пробудет в больнице около трех недель.
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