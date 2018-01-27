Госпогранслужба назвала количество россиян, которые с начала года прошли биометрический контроль

В общем биометрическую проверку прошли 50 тыс. иностранцев.

С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль при въезде в Украину на границе.

Читайте такжеВ МВД показали, как работает биометрический контроль на границе (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк сообщил во время итоговой расширенной коллегии МВД Украины.

"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль для граждан 71 страны, в том числе для россиян.