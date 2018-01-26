РосСМИ распространили фейк о смерти украинского посла в результате теракта в Кабуле

Сам посол считает такое сообщение русской провокацией.

Сайт российской телепрограммы "Вести" на канале "Россия-24" назвал посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка одним из семи граждан Украины, которые погибли в теракте в отеле Intercontinental в Кабуле.

Во время нападения дипломат находился в Душанбе и о своей "гибели" узнал из таджикских СМИ, которые передали репортаж российского канала, сообщает Радио Свобода.

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Как отмечает издание, Никитюк считает такое сообщение преднамеренной провокацией российских СМИ, а не случайной ошибкой.

"Ни один из мировых средств массовой информации, кроме российских, не дал сообщение, что во время теракта погиб посол Украины. Мне кажется, что сообщение о моей гибели, я не преувеличиваю его значение, – это попытка отвлечь внимание от проблемы поддержки Россией движения "Талибан". Отвлечь внимание от того, что Россия ведет против Афганистана гибридную войну. А она имеет много общих черт с той гибридной войной, которую Россия ведет против Украины", - отмечает посол.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. В результате теракта погибли семь граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".