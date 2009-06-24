Осуждены двое убийц призера Кубка мира по дзюдо

Кременчугский районный суд признал виновными трех из пяти подозреваемых в убийстве призера Кубка мира по дзюдо Михаила Тагирова.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после вынесения решения суда прокурор Кременчугского района Георгий БРОВКО сообщил, что убийцам дали срок заключения от шести до восьми лет.

Одного из задержанных по делу об убийстве М.Тагирова оправдали, еще один находится в розыске, проинформировал прокурор.

«Одного из задержанных, который возил М.Тагирова в багажнике автомобиля, оправдали. Я категорически не согласен с решением суда в отношении водителя, - заявил Г.БРОВКО. - Суд его оправдал, будто он совершенно честный человек. Его вина в этом преступлении есть - мне об этом говорит мой 15-летний опыт. Водитель ездил с ними, все видел. Пятый человек и до сих пор в розыске».

Как сообщалось, 9 декабря 2008 года в Кременчуге Полтавской области был убит призер кубка мира по дзю-до 30-летний Михаил Тагиров. Его обнаружили вблизи хутора Пелипенки. В тот момент 30-летний спортсмен еще дышал, однако спасти его жизнь врачам не удалось. По предварительным данным, спортсмен накануне отдыхал в одном из увеселительных заведений города, где произошла стычка с посетителями.

У Михаила Тагирова были ножевое ранение, кровоизлияние и другие травмы.